Эксперт по информационной безопасности Павел Мясоедов в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о глобальном сбое в мировом интернете и ответил на вопрос о том, коснутся ли соответствующие проблемы пользователей из России.

Во вторник, 18 ноября, один из ведущих глобальных провайдеров сетевой инфраструктуры и контент-доставки Cloudflare столкнулся с технической проблемой, из-за которой пользователи по всему миру сообщили о недоступности множества ресурсов. Об этом ранее сообщило издание «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса «Детектор сбоев».

Сегодняшний сбой полностью не затронет российский сегмент интернета, однако он может коснуться тех пользователей и те российские компании, которые пользуются сервисами Cloudflare. Cloudflare – это все-таки не инфраструктурная, а B2B-компания, которая просто предоставляет услуги бизнесу. Ее точечные проблемы не касаются фундамента всего интернета, ее сбои затрагивают не какую-то отдельную страну или отдельную отрасль, а конкретных пользователей в разных странах – клиентов Cloudflare. Поэтому говорить о том, что в результате сбоя пострадают все интернет-пользователи в России, было бы некорректно. Но когда в таких крупных сервисах, как Cloudflare, возникает какая-то централизованная проблема, которую при этом можно решить даже за час, то в моменте у интернет-пользователей по всему миру возникает ощущение глобальной паники. При этом обычно решение таких проблем не занимает много времени. Павел Мясоедов Директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности

Ранее россиянам назвали способы удалить информацию о себе из интернета.