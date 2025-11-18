Общение с кошками может удвоить риск развития шизофрении

По данным анализа 17 исследований, кошки могут удвоить риск возникновения шизофрении у человека. Соответствующие данные опубликованы в медицинском журнале Schizophrenia Bulletin.

© Вечерняя Москва

Причиной этому является паразит Toxoplasma gondii, который обитает в кишечнике питомца и может передаваться человеку. Основные риски заражения возникают во время уборки лотка, когда существует вероятность контакта с паразитом.

Этот паразит способен проникать в центральную нервную систему и оказывать влияние на нейромедиаторы. С ним связывают изменения в личности и возможность развития шизофрении. Для снижения рисков заражения рекомендуется регулярно менять наполнитель в лотке и кормить домашних животных консервированными или сухими кормами.

Согласно более ранним исследованиям, общение с кошками в детском возрасте также может повышать вероятность развития шизофрении, однако некоторые ученые это опровергают, передает издание.

В беседе с «Вечерней Москвой» ветеринарный врач Татьяна Гольнева рассказала, что владельцы домашних кошек даже не подозревают, что их питомец может стать источником болезней. Причем от самых безобидных до тех, которых стоит опасаться.