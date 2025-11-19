Раскрыто происхождение таинственного объекта в созвездии Лебедя

Астрономам удалось объяснить происхождение загадочной структуры в созвездии Лебедя, которую в течение многих лет называли "бриллиантовым кольцом". Это необычное образование находится в области звездообразования Лебедь X и представляет собой гигантское кольцо из газа и пыли диаметром около 20 световых лет. Его яркость и правильная форма давно сделали объект одной из самых интригующих космических аномалий, поскольку подобные структуры обычно имеют сферический, а не плоский вид.

Международная исследовательская группа под руководством специалистов Кельнского университета смогла показать, что кольцо является не самостоятельным образованием, а финальной стадией эволюции большого газового пузыря. Для решения загадки использовалось моделирование на суперкомпьютере RAMSES, позволившее восстановить динамику объекта в трех измерениях. Согласно модели, пузырь первоначально расширялся равномерно, как это обычно происходит с подобными структурами, образующимися под воздействием мощного излучения молодых звезд.

Однако около 400 тысяч лет назад, что по космическим меркам является совсем недавним событием, пузырь потерял симметрию. Газ нашел путь в область с меньшей плотностью, и структура "лопнула", перестав расширяться вверх и вниз. В результате от прежнего сферического образования осталась тонкая плоская оболочка, которую с Земли видно как яркое кольцо.

По словам ведущего автора работы Саймона Даннхауэра, наблюдения, полученные с современных телескопов, впервые позволили увидеть заключительную стадию эволюции такого пузыря в плоском молекулярном облаке. Оставшаяся структура до сих пор медленно расширяется, но уже не способна вернуть прежний объем. Таким образом, "бриллиантовое кольцо" оказалось не отдельной аномалией, а необычным, но логичным следствием взаимодействия звездного ветра и неоднородной межзвездной среды.