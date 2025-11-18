В Госдуме разъяснили правила авторизации на российских сайтах

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин пояснил, что российское законодательство не запрещает использовать иностранные номера телефонов или электронную почту для авторизации на отечественных интернет-ресурсах. Ключевое требование касается владельца системы авторизации.

© Ferra.ru

Согласно закону, информационная система для входа на сайты должна принадлежать российскому гражданину без иностранного гражданства или отечественной организации. Это может быть как сложная система типа «Сбер ID», так и простая связка логина и пароля.

Горелкин отметил, что многие сайты уже адаптировались к новым требованиям и предлагают альтернативные способы авторизации. Он рекомендовал владельцам ресурсов информировать пользователей об изменениях и предоставлять выбор между несколькими вариантами входа на сайт.