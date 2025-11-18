AliExpress назвал самые популярные у россиян умные часы

Аналитики AliExpress СНГ раскрыли рейтинг самых продаваемых «умных» часов за первые девять месяцев текущего года в категории «носимая электроника». Наибольшую популярность пользуются HONOR, Xiaomi и Wangyou.

В топ-10 самых продаваемых смарт-часов, кроме перечисленных, вошли CRTORRS, ChiBear, Amazfit GTS, Huahong HK10 Mini, Redmi Watch 5 Active и Redmi Watch 4, Blackview W70 Pro.

HONOR MagicWatch 2 оснащены AMOLED-дисплеем и лёгким стальным корпусом. Они обладают временем работы до 14 дней и поддерживают более 100 спортивных режимов. Устройство может измерять пульс, уровень кислорода в крови и отслеживать качество сна. Дополнительные функции: GPS, ГЛОНАСС, управление музыкой и звонки Bluetooth-звонки.

CRTORRS Y13 — спортивные часы, оснащённые 1.83-дюймовым сенсорным экраном; среди функций: шагомер, фитнес-трекер, мониторинг сна, пульсометр и интерактивная музыка, термометр, календарь, влагомер и калькулятор.

Wangyou Real Step Count получили 1.44-дюймовым экран с разрешением 128 x 128, оснащены закалённым стеклом и корпусом из АБС + ПК. Устройство помогает настроить режим сна, анализирует его качество и предоставляет рекомендации. Встроенный GPS позволяет отслеживать маршрут во время прогулок или пробежек. Часы также поддерживают интерактивную музыку и имеют квадратную форму экрана для чёткого отображения информации.

ChiBear GT4PRO оснащены 200 мАч аккумулятором и водонепроницаемостью IP67. Устройство поддерживает Bluetooth 5.0 и GPS, а также мониторинг пульса, давления крови, кислорода, сна и активности. Часы также напоминают о вызовах и сообщениях, позволяют управлять камерой дистанционно и автоматически измеряют пульс.

Amazfit GTS 4 mini имеют 1.75-дюймовым AMOLED-экран с разрешением 390×450, работают от аккумулятора до 14 дней. Устройство поддерживает GPS, уведомления о звонках и сообщениях, а также совместимо с iOS и Android.

Huahong HK10 Mini — смарт-часы с 1.75-дюймовым AMOLED-дисплеем и разрешением 485×520 поддерживают отслеживание ЭКГ, давления, уровня кислорода в крови, сна и активности. Устройство оснащено встроенным GPS и аккумулятором 220 мАч, который обеспечивает до 2 дней активной работы. Часы совместимы с iOS и Android и имеют металлический корпус с защитой IP67.

Xiaomi Redmi Watch 5 Active оснащены 2-дюймовым IPS-дисплеем и сенсорным экраном, имеют защиту от ударов и влаги IPX8 и аккумулятор 470 мАч, обеспечивающий до 18 дней работы. Часы поддерживают уведомления от приложений, почту, календарь, SMS и звонки. Гаджет также отслеживает пульс, сон, уровень кислорода в крови, стресс и температуру тела.

Xiaomi Redmi Watch 4 оснащены 1.97-дюймовым AMOLED-дисплеем и аккумулятором более 450 мАч, обеспечивая до 20 дней работы без подзарядки. Устройство совместимо с iOS и Android и поддерживает мониторинг активности, сна, пульса и уровня стресса.

Xiaomi Redmi Watch 5 имеют 2.07-дюймовым OLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц, обеспечивают до 24 дней работы без подзарядки. Они водонепроницаемы до 5 ATM и подходят для плавания и бега. Устройство отслеживает пульс, сон, стресс, принимает звонки и управляет музыкой.

Blackview W70 Pro — смарт-часы с прямоугольным TFT-дисплеем 2.01 дюйма и разрешением 280×320, предлагают более 100 настраиваемых циферблатов. Устройство оснащено аккумулятором 900 мАч, обеспечивающим до 20 дней работы в обычном режиме и до 100 дней в режиме ожидания. В комплекте поставляется прочный силиконовый ремешок со стальной застёжкой.