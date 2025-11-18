Telegram начал брать с пользователей деньги за авторизацию

Авторизация в свой аккаунт в Telegram может быть платной. С таким случаем столкнулись авторы Telegram-канала «808».

© Telegram-канал 808

Отмечается, что пользователи мессенджера в разных регионах мира, в частности в Германии, Бразилии и странах Африки, в ряде случаев получают отказ от стандартной бесплатной авторизации по SMS. Представители Telegram объясняют это слишком высокой стоимостью сообщения.

В результате пользователям предлагается единственный вариант входа — платная отправка кода. Стоимость такой операции в среднем составляет $1–1,5, после чего Telegram компенсирует затраты недельной подпиской Premium.

Однако корректная работа платной авторизации наблюдается не у всех: зарегистрировано множество жалоб на ошибки платежей и отсутствие поступивших кодов. В отдельных случаях, несмотря на списание средств, пользователи все же получают стандартное SMS-сообщение и могут завершить вход в аккаунт.