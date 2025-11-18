В работе интернета произошел глобальный сбой

Крупный сбой в инфраструктуре Cloudflare привел к перебоям в работе ряда популярных интернет-сервисов по всему миру, следует из данных сервиса «Детектор сбоев».

Cloudflare, один из ведущих глобальных провайдеров сетевой инфраструктуры и контент-доставки, столкнулся с технической проблемой, из-за которой пользователи по всему миру сообщили о недоступности множества ресурсов.

Среди затронутых сервисов — социальная сеть X (ранее Twitter), музыкальная платформа Spotify, а также разные видеоигры и игровые сервисы, включая League of Legends, Valorant и Faceit. Отдельные пользователи также отмечают сложности с доступом к ChatGPT.

По данным Down Detector, только лишь за 10 минут на проблемы с серверами компании Cloudflare поступило более 5000 жалоб от пользователей со всего мира.

Отключение интернета: россиянам предрекли «худший сценарий»

Компания Cloudflare пока не раскрыла детали инцидента, но сбой носит масштабный характер и затрагивает значительную часть интернет-трафика, проходящего через инфраструктуру провайдера. Вероятнее всего, специалисты уже работают над восстановлением стабильной работы сервисов.