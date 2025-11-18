Названы три лучших смартфона за 10 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех лучших смартфонов стоимостью до 10 тыс. руб.

© Redmi

Открывает список Redmi 15C с 6,9-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, частотой 120 Гц и яркостью до 810 нит, чипом MediaTek Helio G81 Ultra, камерой на 50 Мп и аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Среди прочего отмечается наличие защиты от влаги и пыли по стандарту IP64, 3,5-мм разъема для наушников, NFC и гибридного слот microSD. В России эта модель продается за 9,6 тыс. руб

Следом идет Huawei Nova Y63 за 10,1 тыс. руб. Он получил IPS-экран на 6,75 дюйма с HD-разрешением, частотой 90 Гц и пиковой яркостью 850 нит, чип Snapdragon 680, камеру на 50 и 2 Мп, аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 22,5 Вт и NFC.

Замыкает топ Samsung Galaxy A07, который при цене в 9,4 тыс. руб. может похвастаться 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, частотой 90 Гц и яркостью 480 нит, чипом MediaTek Helio G99, двойной камерой на 50 и 2 Мп, аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт, а также 3,5-мм аудиоразъемом, слотом microSD и защитой IP54.