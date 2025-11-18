Комета 3I/ATLAS стала «пробным камнем» для планетарной защиты Земли

Европейское космическое агентство (ЕКА) провело нестандартные наблюдения за кометой 3I/ATLAS, которые стали «пробным камнем» для будущих операций по защите Земли.

Благодаря данным с орбитального спутника Марса исследователи уточнили траекторию движения этого межзвездного объекта через Солнечную систему, повысив точность ее прогнозирования в десять раз.

Впервые обнаруженная 1 июля, комета прошла ближайшую к Солнцу точку 29 октября и вскоре снова станет видимой с Земли.

ЕКА использовало данные наблюдений с космического аппарата TGO, находящегося на орбите Марса. Это значительный шаг вперед по сравнению с предыдущими наблюдениями, которые велись только с наземных телескопов.

Пробный камень

Помимо уточнения траектории, в ЕКА охарактеризовали такой подход к мониторингу астероидов и комет вблизи Земли как «ценный пробный камень для планетарной защиты, несмотря на то, что 3I/ATLAS не представляет никакой опасности».

«Поскольку угрозы для Земли нет, и у нас было несколько недель на подготовку, мы смогли без спешки и риска для космических миссий собрать всех необходимых участников, чтобы спланировать и назначить сроки наблюдений. У нас даже было достаточно времени на координацию с NASA, которая провела аналогичную работу. Апробировав все каналы связи и взаимодействия, мы уверены, что сможем выполнить такие же действия и для потенциально опасных объектов, если в этом возникнет необходимость», — сказал руководитель Офиса планетарной защиты ЕКА Ричард Мойсль.

С 1 по 7 октября аппарат TGO миссии «ЭкзоМарс» наблюдал 3I/ATLAS с орбиты Марса, получив преимущество в близости к объекту по сравнению с обычными телескопами и новый угол обзора. Комета пролетела сравнительно недалеко от Красной планеты, достигнув минимального расстояния примерно в 29 миллионов км 3 октября. Триангуляция этих данных с информацией, полученной с Земли, в значительной мере уточнить прогнозируемый путь кометы.

«Наблюдая за кометой из совершенно другой точки Солнечной системы и объединяя эти данные с измерениями с Земли, мы можем существенно уточнить ее положение в конкретный момент времени. На основе этих данных можно гораздо точнее определить дальнейшую траекторию кометы, — объяснил Мойсль. — Кометa уже миновала ближайшую к Солнцу точку и начинает покидать Солнечную систему. В декабре она снова станет видимой для наземных телескопов. Даже после максимального сближения с Землей (на расстоянии примерно в 1,8 раза большем, чем среднее расстояние от Земли до Солнца) ее можно будет наблюдать еще в течение нескольких месяцев».

Поскольку агентство рассчитывает орбиты для выдачи предупреждений в случае необходимости, работа с 3I/ATLAS показала, насколько полезными могут быть наблюдения из второй точки в космосе в дополнение к тем, что проводятся с Земли.

Что дальше

По словам Мойсля, на данный момент TGO и миссия НАСА «Психея» успешно провели позиционные измерения кометы. Аппарат ЕКА Juice также выполнил одно наблюдение и запланировала еще несколько измерений на ближайшие недели, но из-за низкой скорости передачи данных для их получения потребуется больше времени.