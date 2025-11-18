Для неопытных в работе с ИИ россиян запустили обучающий сервис

«Яндекс» представил «Промптхаб» — сервис, предназначенный для упрощения работы с искусственным интеллектом и распространения практических сценариев его использования. Площадка ориентирована на широкую аудиторию: пользователи без опыта работы с нейросетями могут находить готовые идеи и сразу применять их, например, для планирования путешествий, составления меню или решения бытовых задач, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

© Газета.Ru

На платформе размещено более тысячи готовых промптов — структурированных заданий для нейросетей. Пользователю достаточно подставить свои данные, чтобы получить релевантный результат для плана тренировок, рекомендаций по выбору техники или создания творческого контента. Тематический каталог включает направления образования, карьеры, здоровья, финансов, технологий, а также функции умного поиска для подбора промптов по смыслу.

«Промптхаб» также выступает площадкой для обмена идеями. Пользователи могут публиковать собственные промпты, которые проходят модерацию. Наиболее популярные варианты выводятся на главную страницу. Сервис интегрирован с Алисой AI, что позволяет запускать выбранный промпт прямо из интерфейса платформы.

Отдельный элемент платформы — ИИндекс, метрика, оценивающая активность и прогресс пользователя в работе с нейросетями. Показатель формируется на основе использования промптов, интеракций с ИИ-сервисами «Яндекса» и отклика сообщества. ИИндекс обновляется ежедневно и станет доступен с 19 ноября как в личном кабинете, так и на главной странице компании.

В сервисе также можно найти бесплатные курсы по написанию промптов, созданию ИИ-агентов, кибербезопасности, анализу данных и генерации изображений и видео. Для продвинутых пользователей предусмотрены творческие челленджи, включая задания по созданию настольных игр и альтернативных сюжетных линий фильмов с помощью ИИ.