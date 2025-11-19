Кабель Apple USB-C за $129 сравнили с дешевыми с помощью рентгена

Ещё в конце 2022 года Евросоюз утвердил важный регламент: к завершению 2024 года все электронные устройства, включая смартфоны, продаваемые в странах блока, должны быть оснащены портом USB-C для подключения зарядного оборудования.

© MobiDevices

После продолжительных возражений компания Apple всё же согласилась перейти на новый стандарт, но, как обычно, сделала это по-своему. Так, был представлен кабель Thunderbolt 4 (USB-C) Pro, стоимость которого достигает $129. Возникает закономерный вопрос: почему Apple устанавливает столь высокую цену за кабель USB-C, если большинство аналогичных аксессуаров стоят в разы дешевле?

Кабели USB-C, используемые для зарядки и передачи данных, поддерживают различные технические спецификации, из-за чего два внешне одинаковых кабеля могут обеспечивать совершенно разную функциональность.

Чтобы разобраться в этих нюансах, компания Lumafield, специализирующаяся на производстве промышленных компьютерных томографов, провела исследование. Под сканер попали: фирменный кабель Apple, базовая модель Amazon стоимостью $10, а также более доступные варианты за $5,59 и $3,89.

Кабель NiceTQ за $5,59, заявленный как поддерживающий зарядку мощностью 60 Вт и скорость передачи данных 10 ГБ/с, привлёк особое внимание специалистов. Однако вскрытие показало, что реальность сильно расходится с описанием: внутри отсутствуют экранирование и печатная плата – провода просто припаяны к разъёмам, помещённым в пластиковый корпус. Из восьми разъёмов работали лишь четыре, что ограничивало скорость передачи данных до 480 Мбит/с, а отсутствие резервных каналов означало, что выход из строя одного контакта делал кабель полностью неработоспособным.

Для сравнения, Thunderbolt 4 от Apple обеспечивает скорость до 40 ГБ/с, передачу энергии мощностью до 100 Вт и поддерживает подключение нескольких устройств (до шести по стандарту Thunderbolt 3). Сканирование выявило корпус из нержавеющей стали, 24 пина, смонтированные на десятислойной печатной плате, десять из которых имеют коаксиальное экранирование. Каждый контакт аккуратно припаян, а надёжность конструкции повышена благодаря металлическому фиксатору, сжимающему элементы со всех сторон.

Анализ кабелей Amazon Basics и ATYFUER показал, что модель ATYFUER за $3,89 продемонстрировала лучшие характеристики, чем более дорогой NiceTQ: она имеет все 24 контакта, потенциально обеспечивающие стабильное соединение, хотя фактически лишь часть из них используется для питания.

Таким образом, кабели Apple действительно выделяются высоким качеством сборки и технической сложностью, однако их цена в $129 вызывает вопросы о соотношении стоимости и целесообразности покупки.