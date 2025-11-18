Состоялся релиз нейросети Илона Маска Grok 4.1

Илон Маск и его компания xAI объявили о выпуске новой версии фирменной модели искусственного интеллекта Grok. Обновление под номером 4.1 стало доступно всем пользователям на бесплатной основе, сообщает iXBT.

По словам Маска, Grok 4.1 обеспечивает существенный прирост скорости и качества работы по сравнению с предыдущими версиями. В компании уточняют, что модель ориентирована на улучшение диалоговых возможностей, более точное распознавание эмоциональных контекстов и расширенную функциональность в прикладных сценариях.

Grok 4.1 уже доступен в веб-версии на сайтах grok.com, grok.x.com, а также в мобильном приложении Grok.

Кроме того, в xAI продолжают работу над следующей моделью — Grok 5. Маск отмечает, что текущая версия Grok 4-Heavy остается самым умным ИИ компании, однако будущий релиз, по его оценке, обеспечит значительный скачок по всем ключевым метрикам. Ранее он называл Grok 5 самым умным ИИ в мире с потенциальным существенным отрывом от конкурентов, а также подчеркнул, что новая версия впервые даст компании «ненулевой шанс» приблизиться к уровню общей искусственной интеллектуальности (AGI). По оценкам Маска, вероятность достижения полноценного искусственного разума составляет около 10%.