Появилась новая теория о причинах исчезновения неандертальцев

Ученые опровергли теорию о полном исчезновении неандертальцев с приходом Homo sapiens
Принято считать, что неандертальцы исчезли вследствие появления более развитого Homo sapiens.
Возможными причинами также называли климат, эпидемии, конкуренцию или демографическое «невезение».
Согласно последним исследованиям, исчезновение этого вида не было внезапным.
Поскольку неандертальцы и современные люди скрещивались и имели плодовитое потомство, ученые пришли к выводу, что неандертальцы исчезли вследствие ассимиляции.
Постоянный приток генов Homo sapiens из более многочисленной популяции мог привести к практически полной генетической замене без резкого вымирания, уверены ученые.
Ранее ученые заявили, что неандертальцы обладали более острым умом, чем считалось ранее. Также установлено, что способность просыпаться рано утром и быть при этом необычайно активным и бодрым передалась «жаворонкам» от неандертальцев.