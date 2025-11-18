В Южной Корее испытали первый в мире морской интернет вещей

Южнокорейские исследователи успешно провели первые в мире испытания сети связи для морского интернета вещей (МИВ) в реальных условиях. С помощью датчиков и коммуникационного оборудования, установленного на судах, в портах и маяках, эта система собирает данные о морской обстановке и может использоваться для управления безопасностью и мониторинга окружающей среды.

Институт электроники и телекоммуникационных исследований в наукограде Тэдок (ETRI) развернул МИВ в акваториях Желтого и Восточно-Китайского морей, достигнув дальности связи до 35 км и одновременного подключения до 30 устройств. Система стала первой реально работающей сетью IoT, соответствующей стандарту 3GPP (3rd Generation Partnership Project — международный консорциум, который разрабатывает технические спецификации для мобильной телефонии, включая стандарты 3G, 4G, 5G и связанные с ними технологии, такие как IoT).

МИВ может быть использован для создания системы больших данных, которая собирает информацию о морской погоде, экологической и природной обстановке и делится ею с государственными учреждениями. Она также способствует эффективной эксплуатации морских объектов, таких как средства навигационного оборудования, рыболовные снасти, аквакультурные хозяйства и системы управления необитаемыми островами. Кроме того, ее можно применять для обеспечения общественной безопасности, например, для отслеживания маломерных судов, спасательных жилетов и дрейфующих в море объектов.

«Первый в мире успешный эксперимент с сетью связи МИВ в реальных морских условиях — это не просто демонстрация технологии, но и основа для создания новых отраслей промышленности на базе морских больших данных и расширения национальной инфраструктуры морской безопасности», — заявил руководитель проекта Чо Сон Чхоль.

Как устроен морской интернет

МИВ связывает базовые станции, терминалы, основную сеть и сервисы приложений на выделенной публичной полосе частот 450 МГц, полученной Министерством морских дел и рыболовства в 2023 году. Система состоит из нескольких базовых станций на маяках и десятков терминалов на кораблях и буях.

В экспериментах была успешно установлена связь на расстоянии 27 км между базовой станцией Одондо и терминалом в порту Нандо, а также на 35 км между базовой станцией Мальдо и терминалом в порту Чанхан.

После подключения к сети размещенные устройства работали стабильно, передавая каждые три минуты данные о местоположении GPS, статусе освещения, обнаружении ударов и уровне заряда батареи. Более того, 30 устройств, установленных на навигационном оборудовании в Йосу и Кунсане, успешно подключились одновременно, а коммерческое тестовое оборудование подтвердило возможность одновременной работы до 1000 устройств.

Что дальше

ETRI планирует начать строительство пилотной сети МИВ в трех регионах — в акваториях Желтого, Японского и Восточно-Китайского морей — начиная с 2026 года, и расширить ее на всю страну после 2030 года.

В отличие от наземного узкополосного интернета вещей МИВ применяет технологии низкоэнергетической передачи и приема, оптимизированные для морской среды, а также приоритизацию сообщений для служб безопасности. Разница же с LTE-Maritime, который специализируется на передаче больших объемов данных, состоит в том, что МИВ предназначен для маломощных и недорогих устройств.

При всех различиях он может дополнять существующие морские коммуникационные сети, позволяя развивать разветвленную морскую сеть, аналогичную наземной.

ETRI планирует продолжить совершенствование системы и проверку ее коммерческой состоятельности в ходе дальнейших исследований.