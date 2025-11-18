Метеорит Айт Саун станет новым экспонатом Музея землеведения МГУ

Музей землеведения Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в ближайшее время станет обладателем фрагмента древнего метеорита Айт Саун, упавшего в Марокко в 2024 году. Новый экспонат содержит важные данные о процессах формирования ранней Солнечной системы, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Айт Саун упал в Марокко в августе 2024 года и получил название в честь деревни Айт Саун в южной части страны, в районе которой были обнаружены первые фрагменты. Это редкий тип каменного метеорита - хондрита с высоким содержанием минерала энстатита. Объекты этого типа составляют менее 2% всех падающих на Землю метеоритов и считаются одними из самых древних.

"Такие редкие и уникальные метеориты, как Айт Саун, бесценны для науки и естественнонаучных музеев, так как содержат в себе важную информацию о процессах формирования ранней Солнечной системы. Они являются настоящим украшением любой метеоритной коллекции", - заявил ведущий научный сотрудник Музея землеведения МГУ Михаил Винник, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Фрагмент метеорита массой 1,34 г был приобретен Винником специально для музея у коллекционера из Германии на международной выставке в Мюнхене.