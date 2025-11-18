NASA проведет спецбрифинг по загадочному космическому объекту

На 19 ноября 2025 года НАСА назначило специальный открытый брифинг, посвященный межзвездному объекту 31/ATLAS. Мероприятие запланировано на 15:00 по восточному стандартному времени (23:00 по московскому времени) и будет транслироваться для всех желающих. Агентство обещает представить имеющиеся в его распоряжении материалы об этом уникальном небесном теле, хотя точный перечень публикуемых данных пока не раскрывается.

По мнению экспертов, среди обнародованной информации могут оказаться ранее закрытые данные, полученные с камеры HiRISE — самого большого телескопа, используемого в глубоком космосе. Эта камера установлена на автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, работающей на марсианской орбите. Несмотря на то, что разрешение HiRISE при съемке 31/ATLAS составляет около 30 км на пиксель, что не позволяет рассмотреть детали ядра объекта, эти снимки считаются наиболее точными из существующих на сегодняшний день.

Напомним, что 31/ATLAS пролетел рядом с Марсом 3 октября на расстоянии примерно 28 миллионов километров, что в 10 раз ближе минимального сближения с Землей. Ранее уже публиковались снимки с европейских аппаратов ExoMars Trace Gas Orbiter и Mars Express, но их качество не позволило выявить значимые особенности объекта. Данные же с высокоточной камеры HiRISE до настоящего момента не предоставлялись научному сообществу.