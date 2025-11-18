Марсоход помог создать подземную карту древних туннелей этрусков

Археологи впервые завершили полное картографирование сети подземных туннелей древнего этрусского города Вейо, расположенного всего в 12–15 километрах от Рима. Исследование проводилось при поддержке Министерства культуры Италии, Национального музея этрусков Вилла Джулия и Римского университета Ла Сапиенца. Для изучения узких и сложных подземных ходов использовался автономный робот Magellano, оснащенный специальной подвеской, изначально разработанной НАСА для исследования Марса. Марсоход передавал изображения и данные в реальном времени, что позволяло ученым контролировать работу в местах, опасных или недоступных для человека.

Технологии позволили впервые реконструировать весь подземный ландшафт Вейо, включая гидравлические каналы, цистерны, колодцы, скрытые галереи и ритуальные бассейны. Каждый объект был нанесен на цифровую карту, создавая подробную модель подземного города.

Сложная гидравлика и ритуальные пространства

Особое внимание исследователей привлекло святилище Портоначчо и примыкающий к нему священный бассейн. Новые данные показали, что вода текла между различными частями комплекса, обеспечивая не только бытовые, но и ритуальные нужды. Каналы связывали террасы, святилище и долину Каннетаччо, создавая управляемую гидравлическую сеть. Как отмечает археолог Луана Тониоло, находки представляют собой «совершенно новый набор данных» о подземной инфраструктуре Вейо. Генеральный директор музеев Италии Массимо Осанна добавляет, что проект демонстрирует, как современные технологии позволяют переосмыслить древние города, где традиционные раскопки ограничены.

Монументальный ритуальный бассейн, расположенный рядом с храмом Аполлона, использовался для очистительных обрядов и был позже вновь задействован римлянами. Вся гидравлическая система, включая подземные ходы, обеспечивала обслуживание комплекса и, возможно, проведение процессий и особых церемоний, что подтверждает тесную связь архитектуры, религиозной практики и городского планирования.

Вейо как грозный соперник Рима

Вейо был ведущим городом Этрусского союза и контролировал русло Тибра, богатые сельхозугодья и минеральные ресурсы региона. Его влияние простиралось на всю Центральную Италию. Город славился бронзовыми и терракотовыми скульптурами, включая знаменитого Аполлона Вейо, а его святилища, такие как Портоначчо, превращались в центры духовной власти. Военная мощь Вейо заставила Рим участвовать в многолетней осаде, которая завершилась падением города в 396 году до н. э. под натиском Марка Фурия Камилла.

Современное картографирование подземелья показывает, почему город был так устойчив: инженерные системы обеспечивали оборону, мобильность и поддержку ритуальной жизни. Новые данные подтверждают, что туннели и бассейны были результатом тщательно продуманных проектов, а не случайных раскопок.

Технологии меняют археологию

Применение автономной робототехники и геофизических методов позволило впервые создать полную цифровую модель всей подземной гидравлики и ритуальной архитектуры. Исследователи получили доступ к информации, недоступной при традиционных раскопках, и смогли понять, как вода, архитектура и религиозные ритуалы взаимодействовали между собой. Система показывала детальные изображения узких каналов, ритуальных бассейнов и колодцев, объясняя роль каждого элемента в повседневной и церемониальной жизни города.

Этруски остаются одной из самых загадочных цивилизаций античности. Их язык до конца не расшифрован, происхождение до сих пор обсуждается, а религиозные практики содержат множество символических слоев. Эти данные помогают исследователям понять, как этруски формировали ранние модели урбанизма и оказали влияние на Рим и последующую историю Средиземноморья.