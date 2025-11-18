NASA объявило сроки запуска миссии Artemis II к Луне

Пилотируемый космический корабль Artemis II с четырьмя астронавтами планируется отправить в десятидневное путешествие вокруг Луны не позднее апреля 2026 года, сообщили в НАСА.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) рассчитывает отправить пилотируемую миссию Artemis II к Луне не позднее апреля 2026 года, передает ТАСС.

Агентство сообщило в соцсети X: «НАСА открыло регистрацию СМИ на запуск пилотируемой миссии Artemis II. С запуском не позднее апреля 2026 года Artemis II отправит четырех астронавтов в десятидневное путешествие вокруг Луны».

В экипаж миссии войдут американские астронавты Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох, а также канадец Джереми Хансен. Запуск ракеты Space Launch System (SLS) запланирован с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди. Для иностранных журналистов прием заявок открыт до 30 ноября.

Лунная программа Artemis состоит из трех этапов. В рамках первого этапа, Artemis I, состоялся беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны с возвращением на Землю – запуск прошел в ноябре-декабре 2022 года. На третьем этапе миссии намечена высадка астронавтов на Луну, которую в июне руководитель НАСА оценивал как возможную в течение ближайших трех с половиной лет, хотя ранее ориентировочной датой называли середину 2027 года.

Отметим, что ранее представители НАСА опровергли утверждение Ким Кардашьян о том, что высадки астронавтов США на Луну в 1969 году не было.

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов допустил возможность размещения американских ядерных вооружений на Луне под предлогом создания базы для астронавтов в кратере Шеклтон.

Между тем Китай провел успешные испытания модуля для лунной экспедиции.