«Эльдорадо» уходит в Антарктиду: ученые идут по следам Беллинсгаузена

Во вторник, 18 ноября, из аргентинской Ушуайи стартует экспедиционный поход «Русская Антарктида - Под созвездием Южного Креста», организованный Ассоциацией полярников. Об этом сообщается в пресс-релизе Русского географического общества (РГО), поступившем в редакцию «Рамблера».

© Русское географическое общество

Маршрут приурочен к 205-летию открытия Антарктиды и «Островов россиян экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, а также к юбилеям РГО и МГУ. Участники экспедиции планируют пройти более 1700 морских миль на полярной парусной шхуне «Эльдорадо» и вернуться в Ушуайю в начале декабря.

Задачи экспедиции - актуализировать данные о российских географических открытиях и закрепить первоначальные российские топонимы в международной научной практике. Команда пройдет через пролив Дрейка к Антарктиде и через восемь ключевых островов антарктической группы «Острова россиян», открытой российскими первопроходцами.

Одной из ключевых остановок станет российская антарктическая станция Беллинсгаузен на острове Ватерлоо: там пройдет международная конференция «Курс Чилингарова» с участием российских и зарубежных специалистов.

«Морской антарктический парусный поход <…> напрямую связан с великим географическим открытием, совершенным российскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым в 1820 году. Тогда, во время плавания на шлюпах «Восток» и «Мирный», они открыли Шестой континент планеты - Антарктиду, а также нанесли на карту две группы островов в Южном и Тихом океанах, дав им название «Острова россиян», - рассказал руководитель экспедиции, президент Ассоциации полярников, профессор МГУ Михаил Слипенчук.

Экспедиция проходит в преддверии Международного форума «Арктика: настоящее и будущее», который состоится в Санкт-Петербурге. На этом форуме 9-10 декабря будут подведены итоги похода.

Экспедиция «Русская Антарктида - Под созвездием Южного Креста» - продолжение серии инициатив Ассоциации полярников, связанных с историей российских исследований южных широт.

Организатором экспедиции выступила Ассоциация полярников при поддержке Русского географического общества, Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), географического факультета МГУ, Русской православной церкви, Университета морской практики и арктического туризма и ряда профильных организаций.

В состав экспедиционной команды входят 12 человек, среди которых географы, навигаторы, биологи и специалисты по полярной истории. Морскую часть маршрута курирует ректор Университета морской практики и арктического туризма Константин Попов, духовное сопровождение возглавляет епископ Иаков.