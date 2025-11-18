Российский ученый умер во время командировки в Китай

Руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) имени А. В. Жирмунского ДВО РАН во Владивостоке Сергей Масленников скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщили в ННЦМБ.

Ученый умер 17 ноября во время рабочей поездки в город Янтай в Китае.

Причина смерти в сообщении не названа.

Администрация центра, друзья и коллеги выразили соболезнования семье и близким Масленникова. О месте и времени прощания сообщат позднее.

Сергей Масленников - автор множества научных проектов и исследований в сфере разработки методологии и технологических приемов для культивирования морских организмов.

В частности, в прошлом году Масленников с коллегами из Центра аквакультуры совершил прорыв в области марикультуры, впервые в России добившись новых научных результатов по воспроизводству крабов.

На стадии эксперимента с мальком выживаемость повысилась примерно в 100 раз на стадии личинки, рассказывал сам ученый.

После этого в Приморском крае запустили проект по восстановлению популяции камчатского краба. Ученые Дальневосточного отделения РАН провели экспериментальный выпуск молоди камчатского краба в акватории залива Петра Великого возле острова Русский.