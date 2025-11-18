Google закрыла эксплуатируемую уязвимость в Chrome

Google выпустила патчи для браузера Chrome, закрывающие две уязвимости, одна из которых уже активно используется злоумышленниками. Речь идёт о CVE-2025-13223 — ошибке type confusion в движке V8, отвечающем за выполнение JavaScript и WebAssembly.

Из-за проблемы специально подготовленная веб-страница могла вызвать повреждение памяти и привести к выполнению произвольного кода.

Как отмечает Национальный институт стандартов и технологий США, уязвимость затрагивает версии Chrome до 142.0.7444.175. Обнаружил проблему исследователь из Google TAG — подразделения, отслеживающего целевые атаки.

Google традиционно не раскрывает детали: кто стоит за эксплуатацией, кого атаковали и насколько массово применялся эксплойт. Но компания подтверждает, что рабочий вектор атаки для CVE-2025-13223 уже существует.

С начала года это уже седьмая zero-day уязвимость в Chrome, которую злоумышленники либо эксплуатировали, либо демонстрировали в виде PoC.

Среди них — CVE-2025-2783, CVE-2025-4664, CVE-2025-5419, CVE-2025-6554, CVE-2025-6558 и CVE-2025-10585. Текущая lshf стала третьей активно эксплуатируемой type confusion в V8 в 2025 году.

Вместе с ней Google закрыла ещё одну подобную брешь — CVE-2025-13224. Интересно, что эту уязвимость нашёл не человек, а внутренний ИИ компании Big Sleep.

Пользователям рекомендуют обновиться до последних версий: 142.0.7444.175/.176 для Windows, 142.0.7444.176 для macOS и 142.0.7444.175 для Linux. Проверить обновления можно через меню «Справка» → «О браузере Google Chrome». После установки потребуется перезапуск.

Обновления также стоит ждать пользователям других браузеров на базе Chromium — Edge, Brave, Opera, Vivaldi. Как только производители включат исправления, их тоже нужно будет установить.