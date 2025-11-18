В России начали продавать недорогой смартфон Huawei с батареей 7000 мАч

В России начали продавать смартфон HUAWEI nova 14i, который выделяется аккумулятором емкостью 7000 мАч, крупным 6,95-дюймовым дисплеем и «Кнопкой X» для быстрого доступа к приложениям и сервисам. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе «М.Видео».

HUAWEI nova 14i оснащен 6,95-дюймовым дисплеем с разрешением 2376х1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Основная камера смартфона получила 50-мегапиксельный сенсор, а фронтальная — датчик с разрешением 8 Мп.

Заявляется, что новинка получила батарею повышенной плотности, что позволило сохранить компактность корпуса при емкости, увеличенной на 40% по сравнению с предыдущими поколениями. Двухъячеечная конструкция и система интеллектуального контроля заряда обеспечивают соответствие современным требованиям безопасности и увеличивают срок службы аккумулятора.

По данным производителя, устройство выдерживает до 26 часов локального видеопросмотра, до 60 часов веб-серфинга и до 31 часа воспроизведения музыки.

Гаджет также выделяется наличием «Кнопки X» для быстрого доступа к избранным приложениям и функциям. Работает новинка под управлением EMUI 14.2.

HUAWEI nova 14i представлен в цветах «голубой кристалл» и «черный», в модификациях с 128 ГБ и 256 ГБ по цене от 17,9 тыс. руб.