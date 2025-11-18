Смертельные дозы: ученые раскрыли новые данные о влиянии пластика на морских животных

Морские животные неизбежно поедают пластик, выброшенный в океан. Новое исследование показало, что даже небольшие дозы могут быть смертельными. Например, менее трех кубиков сахара для атлантических тупиков, об этом сообщает sciencealert.

Анализ более 10 000 животных показал, что шесть кусочков пластика размером меньше горошины с вероятностью 90% могут убить морских птиц. Мягкий пластик особенно опасен для черепах, а рыболовные снасти — для млекопитающих.

Половина изученных животных находилась под угрозой исчезновения. Исследование подчеркивает необходимость сокращения производства пластика, улучшения систем сбора и переработки, запрета опасных материалов, таких как воздушные шары и пластиковые пакеты, говорится в материале.

Работа также не учитывала хроническое воздействие химических веществ и риск запутывания. Загрязнение пластиком представляет серьезную угрозу для морской фауны и требует комплексного подхода.

