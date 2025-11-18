Смертельные дозы: ученые раскрыли новые данные о влиянии пластика на морских животных

Лера Букина

Морские животные неизбежно поедают пластик, выброшенный в океан. Новое исследование показало, что даже небольшие дозы могут быть смертельными. Например, менее трех кубиков сахара для атлантических тупиков, об этом сообщает sciencealert.

© РИА Новости

Анализ более 10 000 животных показал, что шесть кусочков пластика размером меньше горошины с вероятностью 90% могут убить морских птиц. Мягкий пластик особенно опасен для черепах, а рыболовные снасти — для млекопитающих.

Половина изученных животных находилась под угрозой исчезновения. Исследование подчеркивает необходимость сокращения производства пластика, улучшения систем сбора и переработки, запрета опасных материалов, таких как воздушные шары и пластиковые пакеты, говорится в материале.

Работа также не учитывала хроническое воздействие химических веществ и риск запутывания. Загрязнение пластиком представляет серьезную угрозу для морской фауны и требует комплексного подхода.

