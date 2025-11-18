Мошенники собирают фото и голоса россиян

Телефонные мошенники всё активнее собирают фотографии и образцы голоса россиян, чтобы использовать их в дальнейших атаках. Эти данные применяются для генерации дипфейков, взлома аккаунтов и других преступных сценариев. Наибольшую ценность для злоумышленников представляют именно голос и изображения.

О росте интереса к биометрическим данным россиян сообщили в пресс-центре МВД в ответ на запрос ТАСС.

«Угроза кражи биометрических данных — это угроза вашей идентичности, репутации и приватности в долгосрочной перспективе. В настоящее время мошенники в основном собирают фотографии и голоса россиян», — пояснили в ведомстве.

По данным МВД, полученные материалы используются для создания дипфейков, которые задействуются в различных схемах обмана, в том числе для воздействия на людей из окружения жертвы.

Обычно мошенники применяют такие дипфейки, чтобы просить о срочной помощи от имени взломанных учетных записей. Ряд компаний, специализирующихся на борьбе с мошенничеством, фиксировал подобную активность еще летом.

В МВД также отметили, что дипфейки используются и для взлома аккаунтов, прежде всего в сервисах, где задействована биометрическая аутентификация, включая видеоидентификацию.

Кроме того, поддельные изображения применяются для создания учетных записей несуществующих людей, в схемах от имени руководителей компаний, при заполнении анкет для трудоустройства. В некоторых случаях такие материалы просто продаются.