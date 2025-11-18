«Радиостанция Судного дня» передала угрожающее НАТО послание

Lenta.ru

«Радиостанция Судного дня» 17 ноября передала послание, содержащее слово «Латвия». Это может нести угрозу НАТО, передает британское издание Express.

«Радиостанция Судного дня» передала угрожающее НАТО послание
© Global Look Press

«"Радио Судного дня" передало в понедельник серию кодированных сообщений <…> В одном из них было просто слово "ЛАТВИЯ" — название одного из государств-союзников», — говорится в статье.

«Радиостанция Судного дня» снова вышла в эфир с загадочным сообщением

Таблоид напомнил, что радиостанция УВБ-76 «оживает, передавая закодированные сообщения, часто в периоды высокой международной напряженности».

В числе слов, переданных радиостанцией 17 ноября, были также «болонский», «пошлый» и «нантотюк».

1