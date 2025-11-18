ИИ помог обнаружить следы жизни в породах возрастом 3,3 млрд лет

Геохимики обнаружили при помощи системы искусственного интеллекта (ИИ) свидетельства того, что породы возрастом в 3,3 млрд лет, добытые на границе ЮАР и Эсватини (Свазиленд), содержат в себе одни из самых древних химических следов жизни на Земле.

Эта находка почти удваивает возраст древнейших химических следов жизни, сообщила пресс-служба американского Института науки Карнеги.

"Проведенный нами анализ показывает, что древняя жизнь оставила после себя не только окаменелости, но и своеобразное химическое "эхо". Мы впервые смогли распознать это "эхо" при помощи системы машинного обучения и корректным образом интерпретировать его", - заявил старший научный сотрудник Института науки Карнеги (США) Роберт Хейзен, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Ученые пришли к такому выводу при разработке уникальной системы, которая объединяет в себе методы геохимии, искусственного интеллекта и систем газовой хроматографии и масс-спектрометрии. В своей работе она опирается на то, что жизнь и порождаемые ей осадочные горные породы обладают не случайным химическим составом, а отражают тот небольшой набор из молекул, которые наиболее часто встречаются в живых клетках.

Два года назад ученые обнаружили, что эти особенности в составе окаменелостей и живых клеток можно выявить при помощи систем ИИ, натренированных на больших объемах геохимических данных. Проведенные специалистами опыты на образцах абиогенных пород, в том числе содержащих органику, указали на то, что эти нейросети способны отличить даже самые незаметные следы жизни от неживой материи с 90% точностью.

Опираясь на этот подход, исследователи изучили четыре сотни образцов, в том числе множество горных пород, сформировавшихся в разные эпохи существования Земли, а также кости и ткани тела современных животных и растений, различные окаменелости и фрагменты метеоритов. Этот анализ подтвердил высокую точность новой методики и позволил ученым открыть древнейшие химические следы жизни, а также следы первых фотосинтезирующих организмов.

Первые были найдены в образцах пород возрастом в 3,3 млрд лет, добытых в регионе Йозефсдаль на границе Южно-Африканской республики и Эсватини, а вторые - рядом с городом Куруман в Северо-Капской провинции ЮАР, где залегают породы возрастом в 2,5 млрд лет. В прошлом геохимики находили химические следы жизни возрастом лишь в 1,7 млрд лет, что почти удваивает возраст самых древних находок такого рода и существенным образом меняет представления ученых о том, когда возник фотосинтез, подытожили ученые.