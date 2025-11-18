Найдено чудо инженерной мысли, производящее «инопланетную» воду

Ученые обнаружили, что одно из древнейших растений Земли - обычный хвощ - обладает уникальным природным механизмом фильтрации воды. Исследование, опубликованное в PNAS группой профессора Закари Шарпа из Университета Нью-Мексико, показало: вода, проходя через ткани растения, меняет свой изотопный состав настолько сильно, что становится похожей на ту, что встречается в метеоритах и других внеземных объектах.

Хвощи существуют на Земле более 400 миллионов лет и сохраняют примитивное, но чрезвычайно эффективное строение. Внутренние каналы растения работают как природный дистиллятор: миллионы микроскопических отверстий равномерно распределяют поток воды, благодаря чему происходит интенсивная переработка кислородных изотопов. Наибольшие отклонения зафиксированы в верхних частях стебля - они выходят за рамки всего ранее наблюдённого в земных образцах.

Это открытие важно не только для ботаники, но и для наук о Земле. Аномальные изотопные профили хвоща дают исследователям новый инструмент для изучения древнего климата и геологических процессов. Кроме того, они показывают, что "внеземные" значения изотопов могут возникать естественным образом и на нашей планете. Исследованный вид - Equisetum laevigatum - распространен вдоль Рио-Гранде, однако подобные свойства, вероятно, характерны и для других представителей этого древнего рода.