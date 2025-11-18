В Сенегале обнаружены следы «колониальной бойни»

Археологи, исследующие военное кладбище Тиаруа недалеко от Дакара, обнаружили новые свидетельства трагических событий 1944 года, которые сегодня всё чаще называют "колониальной бойней". Как пишет Gulf Times, в ходе раскопок были найдены семь одиночных могил, и останки в них указывают на насильственную смерть африканских солдат, служивших во французских войсках.

Некоторые из погибших были похоронены с цепями на ногах. В одном из скелетов ученые нашли пулю в области сердца. Кроме того, сами захоронения оказались моложе останков, что может говорить о перезахоронениях. Вероятно, тела перенесли на кладбище позже, уже после событий, связанных с подавлением солдатского бунта.

Исследователи планируют изучить более 200 могил, а также территории, где визуальных следов захоронений нет, но имеются косвенные указания на возможные безымянные могилы. Работы идут параллельно с историческим расследованием событий ноября-декабря 1944 года, когда около 1600 западноафриканских солдат, воевавших за Францию, прибыло в лагерь Тиаруа. Вспышка недовольства из-за невыплаченного жалованья и требований равного обращения привела к вооружённому конфликтиванию: 1 декабря французские военнослужащие открыли огонь по собственным африканским подразделениям.

Долгое время официальные источники утверждали, что тогда погибло около 70 стрелков. Однако ряды из 202 могил на кладбище уже много лет вызывают сомнения у историков. Новые данные позволяют предположить, что число жертв могло быть значительно выше - до 300-400 человек. Исследователи подчёркивают: не факт, что в каждой могиле действительно есть тело, а доступ к колониальным архивам остаётся крайне ограниченным. Тем не менее раскопки впервые дают шанс установить реальный масштаб трагедии почти 80-летней давности.