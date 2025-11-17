Водолазы добрались до неопознанного объекта на дне озера Онтарио

Команда канадских подводных археологов обследовала дно озера Онтарио и наткнулась на загадочный объект, который почти десять лет значился в документах как неопознанная аномалия. Первоначально исследователи предполагали, что это затонувшая в 1917 году двухмачтовая шхуна Rapid City, но новое погружение показало: найденный корабль гораздо старше.

© www.jefflindsay.ca

Объект был впервые зафиксирован в 2017 году во время прокладки подводного оптоволоконного кабеля между Буффало и Торонто. Спустя годы археологи решили проверить находку напрямую, однако мешала большая глубина - около 100 метров. Только в этом году команде удалось добраться до судна и сделать детальные подводные снимки.

Фотографии поразили специалистов: судно сохранилось необычайно хорошо. Мачты стоят вертикально, не сломаны и не повреждены, что крайне редко встречается на такой глубине. На кадрах видны палубная каюта, сходный трап, перила и элементы такелажа. По словам главы Совета по подводным ресурсам Онтарио Хейсона Чака, столь хорошо сохранившиеся мачты - большая редкость: обычно их сбивают современные суда или повреждают якоря.

Однако тщательный анализ показал, что найденный корабль совсем не Rapid City. Судно имеет канатный такелаж, характерный для середины XIX века, а также ряд необычных особенностей - от ранней конструкции брашпиля до отсутствия штурвала на кормовой палубе и подвижного киля. Все это указывает на более раннюю эпоху.

Созданный на основе снимков эскиз позволяет предположить, что судно относится к плохо документированному этапу истории судоходства на Великих озерах. По оценкам специалистов, оно могло затонуть на 50-100 лет раньше Rapid City и, возможно, использовалось при строительстве второго Уэллендского канала в 1850-х годах. Точная идентификация корабля пока остается загадкой, но археологи уверены: находка способна пролить свет на забытый период освоения региона.