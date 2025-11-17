Названы лучшие и выгодные смартфоны ноября

Редакция портала «Палач» составила подборку из десяти самых выгодных смартфонов, которые можно рассмотреть к покупке в ноябре.

© YouTube

Открывает список Infinix Hot 60 Pro стоимостью от 13,3 тыс. руб. Смартфон получил тонкий корпус толщиной 6,6 мм, дисплей с частотой 144 Гц и разрешением 1,5K, стереодинамики и 8/256 ГБ памяти. За его производительность отвечает чипсет MediaTek Helio G200.

Следом идет Poco X6 Pro — один из наиболее востребованных смартфонов прошлого года доступен за 18 тыс. руб. при заказе из-за рубежа и предлагает экран с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц, процессор Dimensity 8300 Ultra, память 12/512 ГБ и тройную камеру на 64, 8 и 2 Мп.

На третьем месте расположился новый Realme 15 Pro, выделяющийся корпусом с защитой IP69, AMOLED-экраном с 1,5K-разрешением, частотой 144 Гц и яркостью до 1800 нит, процессором Snapdragon 7 Gen 4, двойной камерой на 50 и 50 Мп, селфи-камерой на 50 Мп и батареей емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Эта модель доступна от 24 тыс. руб. при заказе из-за границы.

В топ также вошли iQOO Neo 10, Huawei Nova 13 Pro, Honor 400 Pro, Poco F7 Ultra, iPhone 15, OnePlus 13 и Honor Magic 7 Pro.