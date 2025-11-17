Раскопаны древнейшие артефакты доисторической Месопотамии

Международная команда археологов под руководством польских специалистов сделала важное открытие на севере Кувейта, в районе Субия, где располагается археологический памятник Бахра 1 - крупнейшее и самое древнее известное поселение эпохи Убейд на всем Аравийском полуострове. Исследователи обнаружили коллекцию артефактов возрастом около 7700 лет. Они относятся к периоду примерно 5700 года до нашей эры и значительно расширяют представления о жизни людей в предшумерскую эпоху.

© A.Oleksiak / PCMA UW

Центральной находкой стали около двадцати древних печей - сооружений, которые использовались задолго до появления первых городов Месопотамии. Их конструкция и следы битума, вероятно применявшегося в качестве топлива, позволяют говорить о достаточно развитых технологических практиках раннего населения региона. Анализ слоев вокруг печей выявил и следы ячменя, что указывает на развитое земледелие.

Среди многочисленных предметов, найденных в культурном слое, археологи отмечают частично сохранившуюся фигурку совы, фрагменты керамических сосудов, разбитых во время обжига, небольшую глиняную голову человека, миниатюрные фигурки и модель древнего корабля. Эти артефакты свидетельствуют о выраженной символической культуре и сложных ремесленных традициях. Они дополняют картину жизни поселения, где ранее были обнаружены мастерские по производству украшений из раковин моллюсков.

Дополнительное георадарное сканирование выявило новые подземные аномалии, которые будут изучены в следующем сезоне раскопок. По словам одного из руководителей экспедиции, материалы проливают свет на способы приготовления пищи, на традиции обжига керамики, а также на использование природных ресурсов ранними обитателями Бахра 1, позволяя реконструировать повседневную жизнь людей, которые жили здесь почти восемь тысячелетий назад.