Развитие ИИ привело к резкому подорожанию оперативной памяти

Рынок оперативной памяти переживает крупнейший скачок цен за последние годы, и тенденция сохранится в среднесрочной перспективе. Об этом заявил эксперт и автор YouTube-канала Gamers Nexus.

© G.SKILL

Так, блогер отметил, что стоимость модулей DDR4 и DDR5 на потребительском рынке за два месяца увеличилась на 100–180%, а в отдельных категориях — практически утроилась. Еще осенью популярные комплекты DDR5-6000 CL30 объемом 32 ГБ продавались по цене $120–140. Сейчас они стоят уже $250–270. Отдельные позиции, например наборы Team Group, выросли в цене почти на 170% — со $93 до $250.

Сегмент DDR4, производство которого постепенно сокращается, демонстрирует еще более резкую динамику. С июня по ноябрь стоимость комплектов DDR4-3200 CL16 выросла на 100–180%. Модули G.Skill Ripjaws подорожали с $52 до $146. По данным Gamers Nexus, в отдельные периоды рынок фиксировал ежедневный рост цен почти на 1%, а спотовая стоимость DDR4 в некоторые недели увеличивалась на 22% всего за семь дней.

Причиной инфляции называют не традиционный четырехлетний цикл рынка памяти, а структурные изменения в распределении спроса. Масштабные закупки со стороны ИИ-индустрии и дата-центров переформатировали рынок — и, по оценкам аналитиков, в ближайшие годы ожидать возврата цен к прежним уровням не приходится.