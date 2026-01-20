Почему у большинства людей доминирующая рука — правая?

85-90% всех людей на Земле — правши. Левши составляют всего 10-15% от популяции планеты, а еще меньший процент — амбидекстры, одинаково хорошо пользующиеся обеими руками. Портал popsci.com рассказал, почему левши встречаются так редко.

© Unsplash

Окружение, в котором растет человек, часто играет определенную роль в том, какая рука становится доминирующей. Например, в некоторых азиатских, арабских и африканских странах левая рука считается «грязной», и детей с доминирующей левой переучивают, чтобы они пользовались правой. Таким образом, в культурах, где на левшей оказывается социальное давление, чаще доминируют праворукие люди.

Но даже в обществах, где подобного давления нет, левши находятся в меньшинстве, что может намекать на биологические факторы. Ученые в принципе считают, что тенденция к использованию правой или левой руки зарождается еще до рождения человека — она заметна даже по движениям еще не родившегося зародыша. Обследования УЗИ показывают, что к 10-й неделе беременности большинство плодов чаще двигают правой рукой, чем левой. А на 15-й неделе большинство начинают сосать большой палец правой руки.

Есть вероятность, что доминирование правой руки — стандартный результат раннего развития мозга, закодированного геномом. Различные исследования наталкивают на вывод, что на выбор доминирующей руки влияют дюжины генов, и обычно они выстраивают мозг таким образом, что он чаще отдает предпочтение правой руке.

Но если праворукость — настройка мозга «по умолчанию», то почему некоторые люди становятся левшами? По мнению специалистов, чаще всего это происходит из-за случайных вариаций при развитии мозга эмбриона, без каких-либо специфических факторов в генах или окружении. Так, случайные колебания в концентрации определенных молекул на ключевых этапах развития мозга вполне могут повлиять на то, какой рукой ребенок будет писать.

Некоторые ученые также полагают, что доминирование правой руки предоставляло предкам человека определенные эволюционные преимущества. Одна теория связывает выбор доминирующей руки с использованием инструментов и передачей отработанных навыков следующим поколениям. Археологические находки подтверждают эту гипотезу: научная работа от 2011 года обнаружила, что люди предпочитали держать инструменты в правой руке еще как минимум 500 000 лет назад.

Другая гипотеза гласит, что доминирующая правая рука — частичный результат использования острого оружия. При столкновении с оппонентом правша, скорее всего, попадет ударом в левую часть грудной клетки, где находится большая часть сердца. То есть, во время условной средневековой дуэли у правши было больше шансов убить оппонента, чем у левши. Итого у тех, кто предпочитает пользоваться правой рукой, могло сформироваться небольшое эволюционное преимущество.

Однако стоит отметить, что у левой руки есть свои плюсы. Редкость доминирующей левой руки делает движения менее предсказуемыми, что может быть полезно как в бою, так и в спорте. Возможно, именно это и позволило левшам сохраниться в человеческой популяции.