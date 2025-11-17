Найдена 2000-летняя чернильница с остатками «невозможных» чернил

Археологи в Конимбриге, одном из наиболее хорошо сохранившихся римских городов Португалии, обнаружили 2000-летнюю чернильницу, которая полностью меняет представления о технологиях письма в Римской империи. Исследование, опубликовано в Archaeological and Anthropological Sciences.

© Naukatv.ru

Скромный предмет с высокой технологией

Чернильница типа Бибриха датируется первой половиной I века н. э. и была обнаружена в слоях позднеримской крепостной стены Конимбриги. Стратиграфия указывает, что она могла выпасть во время строительных работ амфитеатра, принадлежав человеку, чьи обязанности включали письмо — архитектору, землемеру или военному писцу.

Нахождение такой сложной смеси в Конимбриге, на крайнем западе Римской империи, показывает, что передовые письменные технологии распространялись далеко за пределы крупных центров. Должностные лица, инженеры, землемеры и военные пользовались качественными инструментами либо через государственные поставки, либо через торговцев, курсировавших между крупными центрами и провинциями.

По словам исследователей находка демонстрирует, что письмо в Римской империи было не только интеллектуальной деятельностью, но и технологическим ремеслом, требующим мастерства в металлургии, приготовлении пигментов и работе с органическими связующими. Смешанные чернила, найденные в Конимбриге, подтверждают, что эксперименты и технологические инновации были характерны даже для небольших провинциальных городов. Документы, написанные такими чернилами, сохранялись в идеальном состоянии и переходили из поколения в поколение.