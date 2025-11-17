В смартфонах Samsung нашли странное израильское приложение

Пользователи смартфонов Samsung обнаружили приложение AppCloud с подозрительной активностью. Как пишет портал PhoneArena, утилита остается на устройствах по умолчанию, не подлежит удалению без потери гарантии и обладает расширенными системными правами.

По данным издания, AppCloud разработано израильской компанией ironSource, вошедшей в состав американской Unity. При этом на официальных ресурсах Samsung отсутствует подробная информация о назначении и механике работы приложения.

Особое беспокойство пользователей вызывает объем собираемых данных. Утилита имеет доступ к конфиденциальной биометрической информации (отпечаткам пальцев), IP-адресу и геолокации, причём без явного подтверждения со стороны пользователя. Источник также утверждает, что AppCloud имеет техническую возможность скрытой установки непроверенного ПО.

Удалить приложение полностью невозможно — после деинсталляции оно восстанавливается вместе с обновлениями One UI. Отключение в настройках также не решает проблему: отдельные процессы AppCloud продолжают работать.

Эксперты считают, что речь, скорее всего, идет не о шпионском ПО, а о маркетинговой платформе для анализа поведения пользователей. Однако непрозрачность работы приложения уже привлекла внимание в ряде стран, и Samsung столкнулась с требованиями предоставить официальные разъяснения.