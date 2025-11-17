Шесть новых созвездий назвали в честь сосисок и пиццы

Британский астроном Марк Томпсон открыл шесть ранее неизвестных созвездий на небе. Он присвоил им названия в честь популярных закусок.

Так, при благоприятных условиях для наблюдения можно увидеть созвездия Колбасный рулет, Куриный наггетс и Креветочное кольцо. Также астрономический каталог пополнился созвездиями Сырная палочка, Свинка в одеяле (сосиска в тесте или в беконе) и Мини-пицца.

Британские ученые рассказали, что Куриный наггетс включает в себя звезды Ориона: Бетельгейзе, Беллатрикс, Минтаку, Ригель, Саиф и Альнитак. Мини-пиццу следует искать в созвездии Возничего. Она объединяет Капеллу, Аль-Каб, Эльнат, Тету Возничего и Менкалинан.

Креветочное кольцо состоит из двух звездных колец. Внешнее соединяет Капеллу, Альдебаран, Ригель, Сириус, Процион и Поллукс, внутреннее — Альхену, Теджат, Дзету Тельца и Бетельгейзе. Созвездие Свинки в одеяле образовано звездами Близнецов, а созведие Сырная палочка охватывает звезда Большой и Малой Медведиц.

Лучшие условия для наблюдения этих и других созвездий ожидаются в четверг, 20 ноября. Тогда наступит новолуние, и свет Луны не будет затмевать звезды, сообщает The Daily Mail.

Ранее сообщалось о полном исчезновении колец Сатурна. Такое событие происходит раз в 15 лет. На самом деле оно объясняется оптической иллюзией.