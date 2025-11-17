Анонсирован смартфон с «эпической» селфи-камерой

Индийская компания Wobble раскрыла новые детали о своем первом смартфоне, который, по заявлениям производителя, получит передовую селфи-камеру. Об этом сообщает портал iXBT.

© Wobble

Ожидаемый смартфон получит поддержку 4K-съемки с HDR как на основной, так и на фронтальной камере. Производитель отдельно подчеркивает качество селфи-модуля, называя его «эпическим».

Основная камера будет базироваться на сенсоре Sony с оптической стабилизацией изображения (OIS). Кроме того, в смартфоне ожидается встроенный ИИ-процессор, отвечающий за автоматическую коррекцию тона, экспозиции и динамического диапазона в реальном времени.

По предварительным данным, за производительность смартфона будет отвечать среднебюджетный чип MediaTek Dimensity 7400 с поддержкой игровых технологий HyperEngine. В базе Geekbench AI ранее появлялась информация о конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти под управлением операционной системы Android 15.

Сроки выхода устройства и его стоимость производитель пока не раскрывает. Также неизвестно, появится ли смартфон Wobble за пределами Индии.