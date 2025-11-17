Rokid: умные очки отодвинут на второй план смартфоны

Умные очки переживают свой "момент появления iPhone" и в ближайшем будущем станут основным гаджетом, отодвинув на второй план смартфоны.

Такое мнение выразил основатель китайского стартапа Rokid, разрабатывающего очки дополненной реальности, Чжу Минмин (также известный как Миса Чжу).

"Через три-пять лет телефоны все еще будут существовать, но очки станут основным устройством, в то время как телефоны будут вращаться вокруг них", - сказал Чжу Минмин, слова которого приводит издание Yicai.

По его мнению, смартфоны будут служить терминалами для коммуникации, вычислений и хранения данных, но пользователи будут преимущественно взаимодействовать с умными очками. Он добавил, что эта отрасль в скором времени будет переживать момент, схожий с появлением на рынке iPhone.

Rokid выпустила новые очки с искусственным интеллектом в рамках партнерства с производителем аксессуаров Bolon Eyewear по цене 2 199 юаней ($310). Стартап ожидает, что благодаря этому сотрудничеству в 2026 году будет реализовано свыше 1 млн умных гаджетов, а в 2027 году продажи Rokid достигнут 2-3 млн единиц.

С начала запуска предзаказов 1 сентября Rokid поставила на рынок более 200 тыс. очков, в том числе около 50 тыс. за рубеж. Это значительно превышает первоначальный план по поставкам от 100 тыс. до 150 тыс. устройств за год.

Очки с искусственным интеллектом становятся новой точкой роста на рынке умных гаджетов в КНР. По прогнозам аналитической компании International Data Corporation, в 2025 году поставки умных очков в Китае могут превысить 2,9 млн единиц.