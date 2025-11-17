Еще один авиаперевозчик запретил пауэрбанки

Азербайджанская авиакомпания AZAL с 20 ноября 2025 года запретит пассажирам использовать пауэрбанки на борту самолетов. Об этом говорится в Telegram-канале авиаперевозчика.

© Газета.Ru

Ограничения распространяются как на эксплуатацию устройств в полете, так и на их зарядку от бортовой сети.

Решение следует общемировой тенденции: аналогичные меры ранее приняли Pegasus, Turkish Airlines, Emirates, AJet, Vietnam Airlines, а также южнокорейская Air Busan.

Согласно новым правилам AZAL, в ручной клади разрешено перевозить один пауэрбанк емкостью до 100 Вт*ч. Устройства от 100 до 160 Вт*ч допускаются только при наличии предварительного согласования с авиакомпанией. Перевозка пауэрбанков в зарегистрированном багаже полностью запрещена.

Кроме того, аксессуар нельзя размещать на верхних багажных полках — он должен находиться непосредственно при пассажире, чтобы экипаж мог оперативно проверить устройство при необходимости.

Запреты на использование пауэрбанков международными авиакомпаниями последовали вскоре после массовых возгораний устройств в полете.