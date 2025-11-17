В российских магазинах стартовали продажи новых наушников Honor

В российских магазинах появились наушники HONOR CHOICE Headphones Lite. Модель предлагается в четырех цветовых вариантах: черном, сером, зеленом и бежевом.

© Honor

Устройство обеспечивает до 82 часов автономной работы благодаря технологии пониженного энергопотребления. Наушники оснащены Bluetooth 5.4 для стабильного соединения и системой шумоподавления на базе искусственного интеллекта (ИИ) во время звонков.

Дизайн включает легкую конструкцию, ободок с 13 уровнями регулировки и вращающиеся амбушюры. Для пользователей доступны три режима настройки эквалайзера: «По умолчанию», «Усиление басов» и «Усиление верхних частот». Игровой режим синхронизирует звук с изображением.

Стоимость наушников составляет 1990 рублей. До 1 декабря действует специальное предложение со скидкой 300 рублей. Приобрести устройство можно в магазинах DNS, МТС, Мегафон, Билайн и на площадке OZON.