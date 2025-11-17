Экс-кандидат в президенты США рассказал о создании генно-модифицированных детей

Экс-кандидат в президенты США Эндрю Янг сообщил, что крупные технологические компании изучают перспективы разработки генетически модифицированных детей, передает «Пул №3».

По словам Янга, эти технологии стремительно набирают популярность. Как уточнил он, семьи стремятся защитить своих будущих детей от заболеваний. Экс-кандидат в президенты выразил уверенность в том, что они будут созданы. По его словам, вопрос лишь в том, кто, где и когда займется этим. Китай, например, твердо убежден в необходимости двигаться вперед, добавил Янг.

По его словам, различие между болезнями и дефектами зачастую весьма размыто. Если бы существовала возможность создать ребенка без физических недостатков — умного, высокого и физически развитого, многие родители, вероятно, выбрали бы такой путь, заявил бывший кандидат в президенты.

Ранее сообщалось, что группа исследователей, возглавляемая учеными из Института генетики человека Лейпцигского медицинского центра, впервые установила, что мутация в гене GRIN2A может быть напрямую связана с развитием различных психических расстройств. До этого считалось, что такие заболевания, как шизофрения, депрессия и тревожные расстройства, возникают в результате взаимодействия множества генетических и внешних факторов. Однако новое исследование опровергает эту точку зрения.