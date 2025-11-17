Отключение интернета: россиянам предрекли «худший сценарий»

Отключения мобильного интернета в России будут лишь возрастать — как по частоте, так и по длительности. Как сообщает «Царьград», об этом заявили эксперты, отметив, что речь в этом вопросе идет о национальной безопасности.

Телеканал отмечает, что самое неприятное в отключениях — их внезапность и отсутствие предупреждений. IT-эксперт Денис Кусков напомнил, что вместе с ограничениями власти обычно объявляют воздушную тревогу, а также уведомляют о ее окончании. Сами ограничения вводятся не по желанию операторов, а по распоряжению свыше.

«Поэтому, с одной стороны, конечно, можно обязать операторов после получения подобного сигнала рассылать смс, но это должно быть законодательно, пока же этого нет», — заявил он.

Кусков добавил, что с точки зрения прилетов БПЛА ситуация сейчас серьезная, а меры принимаются не зря. Он прогнозирует, что количество и продолжительность отключений будет лишь увеличиваться.

«Пока не идет речи о блокировке стопроцентной территории, а лишь прилегающей к каким-то стратегическим объектам, в том числе и в Ульяновской области», — заметил он.

IT-аналитик Эльдар Муртазин напомнил, что операторы не обязаны уведомлять россиян об отключении, как и давать комментарии, ведь ситуация «связана с вопросами национальной безопасности».

В российском городе отключили мобильный интернет до конца СВО

«В отсутствие мобильного интернета у противника меньше возможности для точной навигации. Это повышает шансы по защите тех или иных объектов от него. Поэтому такую защиту включают вокруг разных объектов, которые представляют для нас особое значение. И это в том числе и в Сибири происходит», — сказал он.

Муртазин также напомнил, что в России создали «белый список» сайтов, которые будут работать даже при ограничениях мобильного интернета. Он определяется правительством, которое решает, какие ресурсы и сервисы туда входят и как они должны работать.