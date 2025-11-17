Пользователи Telegram получили важное уведомление

Пользователи Telegram начали получать уведомления с предложением привязать к своему аккаунту электронную почту для доступа к аккаунту в случае проблем с получением SMS-кодов. В этом убедился корреспондент «Газеты.Ru».

Возможность указать электронную почту появилась в октябре в разделе «Конфиденциальность» настроек мессенджера. Речь идет не только о новых пользователях, функция стала доступна и владельцам уже существующих аккаунтов. Она была внедрена на фоне сообщений о возможных перебоях в доставке кодов подтверждения через мобильных операторов. При этом авторизация в Telegram все еще возможна по звонку, в котором бот диктует код авторизации.

Аналогичные меры ранее были приняты в WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией): при входе в мессенджер пользователи получают уведомление с рекомендацией добавить электронный адрес и ключи доступа. По заявлениям WhatsApp, привязка почты дает возможность восстановить доступ к учетной записи даже при отсутствии сетевого подключения, необходимого для получения SMS или звонка.

Кроме того, в случае повторной регистрации номера телефона пользователь сможет авторизоваться в аккаунте с помощью ранее подтвержденного электронного адреса, подчеркнули в мессенджере.