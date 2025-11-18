Специалисты из Бременского университета (Германия) и Калифорнийского университета в Риверсайде (США) пришли к выводу, что определённые процессы в океане могут вызвать новый ледниковый период. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Science.

Команда учёных под руководством Доминика Хюльзе и Энди Риджуэлла заметила, что массовое цветение водорослей может поглощать углекислый газ и атмосферы быстрее, чем происходит естественная терморегуляция Земли через силикатное выветривание горных пород. При повышении глобальной температуры в океанах становится больше фосфора и других питательных веществ, что вызывает быстрый рост водорослей.

© Adobe Stock

После гибели водоросли опускаются на дно и уносят за собой поглощённый углерод. Он остаётся затем в донных отложениях и длительное время не участвует в атмосферном круговороте. Компьютерное моделирование также показало, что этот процесс может снизить глобальную температуру ниже доиндустриального уровня.

Названо время наступления нового ледникового периода на Земле

По расчётам, такое развитие событий возможно через 50-200 тысяч лет. Правда, этот период не будет таким же интенсивным, как криогенный, когда Земля была практически полностью покрыта льдом, поскольку сейчас в атмосфере много кислорода.