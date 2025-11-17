Искусственный интеллект достиг скорости света

Международная группа ученых разработала новую методику, позволяющую совершать вычисления со скоростью света. Она основана не на электронных схемах, а на физических свойствах света.

В ходе экспериментов исследователи преобразовали цифровые данные в амплитуду и фазу световых волн. Когда эти световые поля взаимодействовали и объединялись, то естественным образом выполняли математические операции, такие как матричное и тензорное умножение. Именно эти операции составляют ядро алгоритмов глубокого обучения (искусственного интеллекта).

Введя несколько длин света, команда расширила количество вычислений. Авторы сравнили новую методику с работой таможни.

«Представьте, что вы сотрудник таможни, который должен проверить каждую посылку на нескольких машинах с различными функциями, а затем рассортировать посылки по нужным ячейкам. Обычно вы обрабатываете каждую посылку по очереди. Наш метод оптических вычислений объединяет все посылки и все машины. Всего за одну операцию, за один проход света, все проверки и сортировка происходят мгновенно и параллельно», - рассказали ученые.

Важно, что технология не требует больших затрат. Оптические операции выполняются по мере распространения света. Ученые отметили, что новый метод можно применять практически на любой оптической платформе.

В будущем вычислительную платформу планируют интегрировать в фотонные чипы. Это позволит процессорам выполнять сложные задачи искусственного интеллекта с чрезвычайно низким энергопотреблением, сообщает Nature Photonics.

