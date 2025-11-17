«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с загадочным сообщением

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радиостанция Судного дня», передала новое слово — «жеребость». Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала «УВБ-76 логи».

Станция вышла в эфир в 11.11 мск и передала: «НЖТИ 37774 ЖЕРЕБОСТЬ 0573 2683». Отметим, что слово «жеребость» ранее не озвучивалось.

Напомним, что УВБ-76 — военная радиостанция, которая начала вещание в 1976 году. Истинное предназначение ее передач до сих пор остается тайной.

В прошлый раз станция выходила в эфир 13 ноября: тогда прозвучали слова «ржавленье» и «симомор». 10 ноября УВБ-76 также передала два слова: «анкерный» и «мракобес». 6 ноября молчание прерывалось трижды: в эфире передали слова «мозгопрах», «подствольный» и «крымохрип».