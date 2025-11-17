Xiaomi представила умную стиральную машину

Компания Xiaomi представила стиральную машину Mijia 12kg Front-Load Washing Machine, рассчитанную на загрузку до 12 кг белья и работающую под управлением HyperOS. Устройство выделяется поддержкой удаленного управления, голосовых команд и набора из 25 интеллектуальных программ стирки, сообщает GizmoChina.

© Xiaomi

Глубина корпуса стиральной машины составляет всего 562 мм, что делает модель подходящей для помещений с ограниченным пространством. Машина оснащена двигателем мощностью 1800 Вт, что обеспечивает скорость отжима до 1200 об/мин.

В основе устройства лежит инверторный мотор с прямым приводом, дополненный четырьмя амортизаторами и усиленной конструкцией корпуса. По заявлениям компании, такое решение снижает уровень вибрации и обеспечивает почти бесшумную работу.

Для улучшения качества стирки предусмотрены технологии динамического трехмерного распыления воды и интеллектуальное определение загрузки — система автоматически регулирует скорость вращения барабана и расход воды в зависимости от веса и типа тканей.

Машина поддерживает высокотемпературную паровую стерилизацию, очистку барабана при 95 градусах Цельсия, а также оснащена антибактериальным покрытием, предотвращающим образование плесени. Среди доступных режимов — программы для шерсти, шелка, спортивной и детской одежды, пуховиков, а также функция «Освежить» и паровая обработка.

Управление устройством возможно через приложение Mi Home или с помощью голосового ассистента XiaoAi, что позволяет дистанционно запускать стирку, следить за ее прогрессом и получать уведомления.

Xiaomi Mijia 12kg Front-Load Washing Machine уже поступила в продажу в Китае по цене 1624 юаней (около 18,5 тыс. руб.).