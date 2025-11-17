В МВД рассказали, как удалить свои данные из интернета

МВД РФ в Telegram-канале «Вестник киберполиции России» опубликовало инструкцию по удалению персональной информации из интернета, которая поможет пользователям минимизировать цифровой след и снизить риски злоупотребления их данными.

Первый этап — поиск собственных данных в сети. Рекомендуется вручную проверить упоминания по имени, электронной почте и используемым никнеймам. Для расширенного мониторинга можно воспользоваться специализированными сервисами. Например, Namechk выявляет зарегистрированные никнеймы более чем в 90 сервисах, а Web Cleaner осуществляет одновременный поиск по нескольким поисковым системам.

Следующий шаг — очистка старых аккаунтов. Сервис JustDeleteMe поможет найти ссылки на удаление учетных записей в различных сервисах. Также рекомендуется отозвать устаревшие разрешения в Google, Apple и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) через меню безопасности.

В случае обнаружения ссылок на ложные или компрометирующие данные пользователи могут подать запрос на удаление таких ссылок в «Яндекс», Google, Bing и Mail.ru. Если же информация размещена непосредственно на стороннем сайте, МВД предлагает обратиться к владельцу ресурса, данные о котором можно получить через сервис who.is.

Отдельно подчеркивается необходимость удаления архивных копий страниц. Для этого следует направить запрос в archive.org на устранение страниц, содержащих персональные данные.

Для повышения кибербезопасности в будущем МВД рекомендует включить мониторинг утечек, усилить настройки приватности в социальных сетях и устройствах, а также регулярно очищать электронную почту — удалять письма с ключевыми словами вроде «пароль», «паспорт», «код» и отказываться от ненужных рассылок.

Кроме того, ведомство советует периодически проверять устройства: автоматически очищать историю, куки и кеш браузера, а на смартфонах — отключать рекламный идентификатор в настройках Android или iOS.