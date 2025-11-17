Утечка данных: россиян предупредили об опасности одного действия

Использование зарядных устройств для смартфонов в общественных местах, таких как аэропорты, торговые центры и железнодорожные вокзалы, может привести к утечке данных или заражению устройства вредоносными программами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов.

Эксперты предупреждают, что ошибки при подключении могут дать злоумышленникам доступ к личным данным, фотографиям и банковским приложениям. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подчеркнул, что главный риск связан с предоставлением пользователем доступа к своим данным.

Он напомнил, что при подключении телефона к зарядной станции появляется возможность выбора типа соединения: «только зарядка» или «доступ к данным».

Глава агентства TelecomDaily Денис Кусков подчеркнул, что угрозу могут представлять не только стационарные порты, но и портативные зарядные устройства. Он отметил, что если в пауэрбанке есть модуль Wi-Fi, данные с телефона могут быть переданы куда-то еще. Добросовестные компании так не делают, добавил Кусков. Эксперт советует в общественных местах использовать свои зарядные устройства.

Как выбрать зарядное устройство для смартфона?

Ранее в компании Solar Aura сообщили, что в период с января по август 2025 года зафиксировано снижение числа инцидентов, связанных с утечкой данных российских граждан, на 16,5%.