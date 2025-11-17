Apple похоронила свой самый дорогой компьютер

Корпорация Apple больше не будет выпускать обновлений своего самого дорогого компьютера. Об этом сообщает Bloomberg.

Обозреватель агентства Марк Гурман обратил внимание, что последняя версия Mac Pro вышла летом 2023 года. Модель получил процессор M2 Ultra, который считается уже достаточно устаревшим. Также аппарат имеет дизайн, который впервые внедрили в 2019 году. Инсайдер отметил, что IT-гигант, скорее всего, больше не будет обновлять этот девайс.

Mac Pro является самым дорогим компьютером в линейке Apple. Стоимость актуальной модели начинается с 7000 долларов (565 тысяч рублей). «Mac Pro не будет существенно обновлен в 2026 году», — заявил Марк Гурман и подчеркнули, что Apple «в значительной степени списала устройство со счетов», фактически похоронив его.

Преемником Mac Pro, по мнению изестного инсайдера, окажется Mac Studio. Этот аппарат также имеет мощное железо — процессор M4 Max и от 36 гигабайт оперативной памяти. При это он стоит дешевле — от 2000 долларов (161 тысяча рублей). «Studio олицетворяет собой как настоящее, так и будущее стратегии Apple в области профессиональных настольных компьютеров», — подытожил автор.

Ранее источники газеты Financial Times рассказали, что нынешний глава корпорации Apple Тим Кук покинет компанию в 2026 году. Совет директоров уже ведет поиск преемника — вероятно, им станет вице-президент Apple Джон Тернус.